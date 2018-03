Enac: traffico aereo +6,2% in Italia nel 2017, balzo per Malpensa (+14,1%)

Titta Ferraro 13 marzo 2018 - 15:28

MILANO (Finanza.com)

Nel 2017 sono stati 174.628.241 i passeggeri che sono transitati negli aeroporti nazionali, con un aumento del 6,2% rispetto al 2016; l’aeroporto principale si conferma quello di Roma Fiumicino con quasi 41 milioni e gestisce oltre il 23% del totale del traffico (anche se con traffico in calo dell'1,8% rispetto al 2016), seguito da Milano Malpensa e Bergamo. Dai “Dati di Traffico 2017” dell’ENAC emerge soprattutto il salto in avanti dei principali scali lombardi, con Malpensa miglior performer con un prepotente +14,1% a oltre 22 mln di passeggeri trasportati; +10,6% per l'aeroporto Orio al Serio di Bergamo, mentre Milano Linate si mantiene al quinto posto vedendo però il traffico scendere dell'1,4%.Nella top ten spiccano i buoni numeri di Venezia (+7,7%, al quarto posto con 10,28 mln di passeggeri), Catania (+15,3% al sesto posto) e Napoli (+26,6% al settimo posto).