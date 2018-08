Emak: titolo in rally dopo i numeri semestrali

Luca Fiore 9 agosto 2018 - 12:18

MILANO

Rally a Piazza Affari per il titolo Emak, in rialzo del 5,21% a 1,25 euro a seguito della presentazione dei conti del primo semestre.Il Gruppo ha chiuso la prima metà dell’anno con un fatturato in aumento da 234,1 a 266,5 milioni di euro (+13,8%) e un Ebitda adjusted di 38,3 milioni, +16,7% rispetto ai 32,8 milioni del pari periodo 2017. Crescita a due cifre anche per l’utile netto, salito da 16,2 a 22,1 milioni.“Pur in un quadro macroeconomico ancora incerto, l’analisi rischi/opportunità ci conforta nel raggiungimento degli obiettivi di creazione di valore”, si legge nel comunicato diffuso dalla società.