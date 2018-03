Emak cede controllata Raico a Kramp

Daniela La Cava 6 marzo 2018 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

Emak ha annunciato di avere sottoscritto un accordo vincolate per la cessione a Kramp, controllata italiana con sede a Reggio Emilia del Kramp Groep, leader europeo nella distribuzione di ricambi e accessori per il settore agricolo, del 100% del capitale sociale di Raico. Tale accordo, si legge in una nota, prevede un corrispettivo di 5,5 milioni di euro. Il closing dell’operazione, con il pagamento ed il passaggio delle quote, è previsto entro la fine di marzo.Raico è specializzata nella distribuzione di componenti e accessori per trattori agricoli, macchine industriali e movimento terra, con un fatturato pari a circa 12,8 milioni di euro al 31 dicembre 2017.