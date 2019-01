Elliott infiamma il titolo Telecom, fondo sale al 9,4% del capitale

simone borghi 31 gennaio 2019 - 13:02

MILANO (Finanza.com)

Il fondo Usa Elliott ha incrementato la partecipazione detenuta nel capitale di Telecom Italia, portandola al 9,4%, dalla precedente quota pari all’8,8%. L'operazione risulta dalle comunicazioni diffuse dalla Sec. L’intenzione di Elliott sembra quella di continuare la scalata nel capitale della maggiore tlc italiana in vista dell’assemblea del 29 marzo.La notizia ha fatto scattare il titolo Tim che alle 12:30 è stato sospeso dalle contrattazioni per eccesso di rialzo. Ora le azioni sono state riammesse e segnano il +6,3% a 0,492 euro, posizionandosi al primo posto del Ftse Mib che cede lo 0,5%.Quotazione sostenute anche dalle parole del ceo Luigi Gubitosi che, nel corso di un’intervista pubblicata sul Corriere della Sera, ha dichiarato di essere pronto ad aprire una trattativa con Open Fiber per valutare una possibile integrazione tra le infrastrutture delle due società.