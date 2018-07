Elkann: Marchionne leader illuminato, ha sempre fatto la differenza

Titta Ferraro 21 luglio 2018 - 19:54

MILANO (Finanza.com)

“Negli ultimi 14 anni, abbiamo vissuto insieme successi e difficoltà, crisi interne ed esterne, ma anche momenti unici e irripetibili, sia dal punto di vista personale che professionale. Per tanti Sergio è stato un leader illuminato, un punto di riferimento ineguagliabile”. Sono le prime parole di John Elkann, presidente di Fca, dopo l'annuncio del cambio al vertice del gruppo complice l'aggravarsi delle condizioni di salute di Marchionne."Ci ha insegnato a pensare diversamente - prosegue Elkann - e ad avere il coraggio di cambiare, spesso anche in modo non convenzionale, agendo sempre con senso di responsabilità per le aziende e per le persone che cilavorano. Ci ha insegnato che l’unica domanda che vale davvero la pensa farsi, alla fine di ogni giornata, è sesiamo stati in grado di cambiare qualcosa in meglio, se siamo stati capaci di fare una differenza. E Sergio ha sempre fatto la differenza, dovunque si sia trovato a lavorare e nella vita di così tante persone".