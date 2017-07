Elite: Cdp e NUO Capital acquistano quote rispettivamente del 15% e del 10%

Titta Ferraro 14 luglio 2017 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

Cassa depositi e prestiti e NUO Capital entrano una quota di minoranza in ELITE, la piattaforma di Borsa Italiana - Gruppo London Stock Exchange (LSEG), sviluppata in collaborazione con Confindustria, MEF e MISE, per il sostegno alla crescita e la raccolta di capitali delle aziende ad alto potenziale, ha aperto il proprio capitale a due importanti e prestigiosi investitori istituzionali."CDP e NUO, investitori di lungo periodo, condividono i valori di ELITE e sono entrambi focalizzati nel sostenere la crescita delle PMI, motore di sviluppo economico, innovazione e creazione di posti di lavoro", si legge in una nota di Botrsa Italiana. CDP punta a mobilitare oltre 160 miliardi di euro nel quinquennio 2016-2020 su progetti dedicati a stimolare la crescita economica con un particolare focus sulle PMI. “L’investimento in ELITE è parte della più ampia strategia di CDP di fornire alle imprese eccellenti un più facile accesso a fonti di finanziamento alternative e complementari rispetto a quelle tradizionali - commenta Fabio Gallia, Amministratore Delegato di Cassa depositi e prestiti - . Insieme ad un partner istituzionale e qualificato quale Borsa Italiana, CDP favorisce lo sviluppo dell’alternative financing e il diffondersi di una cultura del mercato dei capitali tra le PMI italiane, che aderendo alla piattaforma potranno inoltre avere accesso a tutti gli strumenti del Gruppo CDP per la loro crescita e internazionalizzazione”.La community di ELITE è oggi caratterizzata da oltre 600 aziende di 25 Paesi in rappresentanza di 36 settori che generano oltre 50 miliardi di euro di ricavi aggregati per oltre 215.000 posti di lavoro in tutta Europa e non solo.