Elica: ricavi a 242,8 mln (+12,6%) nel primo semestre, utile scende a 1,2 mln

Titta Ferraro 28 agosto 2017 - 14:20

MILANO (Finanza.com)

Elica ha chiuso il primo semestre dell'anno con ricavi per 242,8 milioni di euro, in crescita del 12,6% rispetto all'analogo periodo del 2016. L'Ebitda normalizzato è di 18,4 milioni di Euro, in crescita del 13%; l'Ebit normalizzato di 7,9 milioni di Euro, in crescita del 10,1%. La società capofila del gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina ha chiuso il semestre con un utile netto di 1,2 milioni di Euro, rispetto ai 2,8 milioni di euro del primo semestre del 2016. La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2017 è pari a 70,6 milioni di Euro, in aumento rispetto ai 60,8 milioni di euro del 31 dicembre 2016 e rispetto ai 61,9 milioni di euro del 30 giugno 2016, principalmente per effetto dei maggiori investimenti ed in linea con lo sviluppo del business.