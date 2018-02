Elica: conti trimestrali spingono il titolo

Luca Fiore 12 febbraio 2018 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

Deciso segno più per il titolo Elica (+3,97% a 2,36 euro) a seguito della presentazione dei conti trimestrali. Gli ultimi tre mesi dell’esercizio 2016 si sono chiusi con un utile netto di 3,9 milioni di euro, contro i -9 milioni di un anno fa. Il risultato ha beneficiato, per circa 1 milione di euro, dell’impatto relativo le agevolazioni fiscali relative alla Patent Box 2015-16.Nel quarto trimestre il fatturato ha segnato un +2,8% portandosi a 121,6 milioni di euro mentre l’Ebitda normalizzato si è attestato a 9,6 milioni, +31% nel confronto annuo.A seguito della cessione della controllata tedesca Exklusiv Hauben Gutmann, la società ha allineato gli obiettivi di piano: per i ricavi è previsto un Cagr (tasso annuo di crescita composto) del 5,6%, l’Ebitda normalizzato è visto al +12,3% e l‘Ebit normalizzato pari al +13,7%.