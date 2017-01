Elica: Whirlpool sale al 12,568% dopo efficacia fusione con Whirlpool Europe

Alessio Trappolini 12 gennaio 2017 - 12:23

MILANO (Finanza.com)

Whirlpool Corporation è salita al 12,568% di Elica dal precedente 10,009% relativo all’ultimo aggiornamento del 5 settembre 2012.



Lo riporta Consob nella nota di aggiornamento delle partecipazioni rilevanti delle società quotate in Borsa italiana. L’intera partecipazione è detenuta in regime di proprietà indiretta, attraverso la società Whirlpool EMEA srl.



“La comunicazione dell’operazione è stata effettuata a seguito dell'efficacia della fusione per incorporazione di Whirlpool Europe srl, che già deteneva la partecipazione in elica spa, nella Indesit company spa, che ha contestualmente variato la sua denominazione in Whirlpool Emea spa”, si legge nella nota dell’autorità Consob.