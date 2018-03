Elezioni: ultima chance del voto populista, quali conseguenze sui mercati (analisti)

Valeria Panigada 2 marzo 2018 - 17:06

MILANO (Finanza.com)

Leelezioni italiane potrebbero essere l'ultima chance per i movimenti populisti dopo le sconfitte in Francia, Germania e Paesi Bassi. Resta aperta infatti la questione se la coalizione di centro-destra, in testa prima dell’entrata in vigore del silenzio sui sondaggi, sia in grado di ottenere la maggioranza. Se così non fosse, cosa succederebbe sui mercati? "Una coalizione di partiti minori avrebbe un impatto negativo sulle azioni europee", risponde Antoine Lesné, responsabile strategia e ricerca Emea di SPDR ETFs. "La volatilità - prosegue l'esperto- potrebbe impattare in particolare sul settore bancario, che rappresenta il 28% dell’indice FTSE MIB, ed è il più vulnerabile alle fluttuazioni della fiducia nell’economia e a quella dei consumatori, oltre che alla performance dei titoli di stato".