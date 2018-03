Elezioni: obbligazionario italiano a rischio in vista del voto (analisti)

Daniela La Cava 2 marzo 2018 - 12:30

MILANO (Finanza.com)

Le elezioni italiane rappresentano un evento potenzialmente rischioso per gli investitori. È di questa opinione Florian Ginez, research analyst di WisdomTree Europe, in vista dell'appuntamento elettorale di domenica 4 marzo. "I mercati sono rimasti silenti per ora, probabilmente nella speranza di una vittoria della coalizione di centro-destra guidata da Berlusconi - afferma Ginez -. Scenari avversi sembrano sfumare dato che il Movimento 5 stelle, nonostante possa raccogliere il maggior numero di voti, ha poche possibilità di formare un governo in autonomia"."Tuttavia, un secondo possibile scenario potrebbe essere rappresentato dall’assenza di una netta maggioranza successiva alla votazione. Questo farebbe precipitare l'Italia nell'incertezza politica prima che possano emergere nuove coalizioni o si tengano nuove elezioni. Inoltre, gli ultimi sondaggi indicano che più di un terzo degli elettori è ancora indeciso", sottolinea l'analista, secondo il quale "per queste ragioni i mercati finanziari, e soprattutto le obbligazioni italiane, potrebbero essere sottoposti a pressioni se il risultato dovesse favorire più del previsto alcuni partiti politici con inclinazioni populiste".