Elezioni e banche, Mustier (UniCredit): non parlerò mai male né dell'Italia nè del passato banca

Laura Naka Antonelli 6 marzo 2018 - 11:21

MILANO (Finanza.com)

"Non parlerò mai e poi mai male né dell'Italia, né di Unicredit né del passato, anche perchè parlare male del passato ha un riverbero negativo sul futuro. Quindi non dirò cosa ho trovato di negativo (in UniCredit) ma quello che ho trovato di positivo: dei team super motivati e quando c'è stato l'aumento di capitale i dipendenti hanno sempre mostrato fierezza e orgoglio di lavorare con noi". E' quanto ha detto Jean-Pierre Mustier, AD di Unicredit, che ha voluto evitare critiche all'UniCredit del passato.In occasione del congresso della FABI, Mustier ha detto che era comunque necessario che nella banca ci fosse una certa discontinuità con il passato:"La continuità sarebbe stata un problema. Era importante convincere gli investitori per avere i 13 miliardi di aumento di capitale. Dovevamo dimostrare che c'era una voglia di cambiare, occorreva farlo, è stato necessario".