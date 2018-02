Elezioni: Sangalli (Confcommercio), evitare rischio stallo post-urne

Titta Ferraro 13 febbraio 2018 - 10:58

MILANO (Finanza.com)

E' necessario "scongiurare il rischio di una fase di stallo e di ingovernabilità perché ne farebbero le spese imprese e famiglie che proprio ora stanno toccando con mano qualche segnale di ripresa seppur fragile". Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, in apertura dei lavori del Consiglio Permanente di Confcommercio che oggi e domani incontra i leader dei principali partiti politici."Già ad aprile - ha aggiunto Sangalli - va presentato il Def, nel quale devono comparire precise indicazioni sulla neutralizzazione delle clausole di salvaguardia per non far scattare l’aumento dell’Iva nel 2019".