Elezioni, Mustier (UniCredit): noi siamo apolitici, non possiamo avere opinioni politiche

Laura Naka Antonelli 6 marzo 2018 - 11:08

MILANO (Finanza.com)

"Noi non possiamo avere opinioni politiche nel nostro lavoro" e "dobbiamo restare assolutamente apolitici anche se per lavoro incontriamo spesso esponenti politici". E' quanto ha detto Jean-Pierre Mustier, AD di Unicredit, che ha commentato l'esito delle elezioni politiche italiane, in un discorso in occasione del congresso della FABI.