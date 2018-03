Elezioni, Messina (Intesa SanPaolo): debito sostenibile, Italia non è rischio per l'euro

Laura Naka Antonelli 1 marzo 2018 - 11:45

Il debito italiano è alto, ma sostenibile e le elezioni politiche italiane non rappresentano alcun rischio per la stabilità dell'euro. Parola di Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa SanPaolo, che dice la sua in un'intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt. E che sottolinea che, oltre a non essere un rischio, l'Italia non viene neanche percepita come tale dalla comunità degli investitori internazionali."E' vero che l'Italia deve ridurre il suo debito pubblico, ma al momento non ci sono dubbi sulla sua capacità di sostenere questo debito, visto che la durata media dei titoli di Stato è pari a sette anni", fa notare Messina, secondo cui una grande pressione sul mercato italiano non ci sarebbe neanche se la Bce decidesse di ridurre gli acquisti di obbligazioni che continua a effettuare nell'ambito del programma di Quantitative easing.