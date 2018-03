Elezioni, Messina (Intesa SanPaolo): Ray Dalio si sbaglia, molte opportunità per banche italiane

Laura Naka Antonelli 1 marzo 2018 - 11:51

MILANO (Finanza.com)

Oltre a non essere percepita alla stregua di un rischio per l'euro, l'Italia è anche appetibile agli occhi di diversi investitori. Parola di Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa SanPaolo, intervistato dal quotidiano tedesco Handelsblatt."Molti investitori considerano l'Italia una opportunità di investimento, specie quelli americani, che continuano a comprare le nostre azioni perché vedono Intesa Sanpaolo come rappresentazione del paese, e vogliono beneficiare della ripresa dell'economia italiana".Di conseguenza Bridgewater Associates, hedge fund numero uno al mondo fondato da Ray Dalio, sbaglia a scommettere contro le banche italiane."Penso sia sulla strada sbagliata - sottolinea Messina - Al momento Bridgewater sta perdendo soldi con le sue scommesse al ribasso. A mio avviso, ci sono molte opportunità per le banche italiane. Non solo per la ripresa dell'economia ma anche per l'elevato livello dei depositi".