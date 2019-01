Elettronica Santerno, vinto contratto di fornitura in Vietnam per 1,5 milioni

Valeria Panigada 10 gennaio 2019 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

Elettronica Santerno, attraverso la sua controllata Santerno Asia, si è aggiudicata un contratto per la fornitura di sistemi conversione, controllo e monitoraggio per un impianto fotovoltaico in Vietnam. Il contratto ha un valore di oltre 1,5 milioni di euro e si completerà nella prima parte dell'anno.