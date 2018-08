Elettra Investimenti: firmato contratto di investimento nella società Seren

michele fanigliulo 13 agosto 2018 - 11:49

MILANO (Finanza.com)

Elettra Investimenti (AIM Italia), comunica di aver firmato un contratto di investimento con Seren e i suoi attuali soci, ai sensi del quale contribuirà, con il proprio supporto finanziario e tecnico, all’esecuzione di un contratto di rendimento energetico stipulato nel 2015 tra Seren e il Condominio Centrale San Felice. Quest’ultimo è un super-condominio operante nei comuni di Pioltello, Segrate e Peschiera Borromeo, avente una superficie di circa 600.000 mq.Il Contratto di Investimento prevede: la sottoscrizione da parte di Alea Energia di un aumento di capitale riservato pari al 3% del capitale sociale di Seren; l’opzione per l’acquisto del restante 97% del capitale sociale di Seren; l’erogazione di due finanziamenti soci in favore di Seren, per un ammontare complessivo massimo pari ad Euro 11,5 milioni; il completamento degli impianti e la fornitura del servizio energetico al Condominio della durata di 9 anni.Con questa operazione il portafoglio ordini del gruppo Elettra supera i 340 milioni. Le risorse finanziarie necessarie per l’investimento complessivo ammontano a circa 12 milioni di euro e provengono da disponibilità di cassa di Elettra Investimenti per il 15% e per il restante 85% dal ricorso al finanziamento bancario.