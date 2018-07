Ei Towers, prosegue rally in Borsa: Equita alza target del 10%, allineato a prezzo Opa

Daniela La Cava 17 luglio 2018 - 12:23

MILANO (Finanza.com)

Prosegue il rally di Ei Tower a Piazza Affari, con il titolo del gruppo delle torri che avanza di oltre il 15% dopo l'annuncio di F2i e Mediaset che hanno lanciato un'Opa a 57 euro ad azione. Intonazione positiva in Borsa anche per il titolo di Cologno Monzese che avanza di circa il 3%, indossando la maglia di migliore del Ftse Mib.Equita Sim, che ha rivisto al rialzo del 10% il target price di Ei Towers allineandolo al prezzo di Opa, indica come "l'operazione è finalizzata al raggiungimento del 90% di Ei Towers e al delisting con l'obiettivo di creare una piattaforma per le infrastrutture nelle telecomunicazioni. Il prezzo ci pare appropriato in ottica di break-up della società, con le torri tlc appetibili per Inwit e Cellnex (prima di una eventuale loro combinazione) e valutabili secondo noi intorno a 15 volte l'Ebitda (a sconto rispetto ai 19 volte di Inwit in quanto portafoglio meno strategico) e le torri broadcast valutabili 10 volte l'Ebitda (multiplo di Rai Way), ma con un valore delle sinergie da cogliere pari a 225 mn (pro-quota), calcolate su circa 50 milioni di risparmi annui da noi ipotizzati in caso di eventuale combinazione con Rai Way, non indicata nell’offerta di F2i e Mediaset"."Questa valutazione ci porterebbe a un target di 55 in caso di combinazione con Rai Way, che va ricordato dovrà comunque ottenere l’approvazione del governo - aggiungono gli esperti -. Non vediamo spazio per offerte concorrenti. Il multiplo complessivo a 57 euro è di 14 volte ev/ebitda".