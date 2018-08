Edizione, holding famiglia Benetton: 'In ultimi 10 anni, oltre 10 miliardi di investimenti per autostrade italiane'

Laura Naka Antonelli 16 agosto 2018 - 09:44

MILANO (Finanza.com)

Edizione srl, holding della famiglia Benetton che controlla Atlantia e Autostrade per l'Italia "è certa della determinata volontà di collaborazione con le Istituzioni e le Autorità preposte da parte della società operativa Autostrade per l'Italia e della sua capogruppo Atlantia che, negli ultimi 10 anni, hanno investito oltre 10 miliardi di euro nell'ampliamento e ammodernamento della rete autostradale italiana". E' quanto si legge in una nota di Edizione.La famiglia Benetton è finita nel mirino del governo M5S-Lega per la tragedia che ha colpito la città di Genova con il crollo del Ponte Morandi, avvenuto l'altroieri, 14 agosto.Autostrade per l'Italia, che ha la gestione di quel tratto, è controllata da Atlantia, che fa capo alla famiglia Benetton. Atlantia ha chiuso il 2017 con ricavi operativi per quasi 4 miliardi, un utile d'esercizio di 1,042 miliardi e investimenti operativi per 556 milioni.Ieri il premier Giuseppe Conte ha annunciato la revoca della concessione ad Autostrade.