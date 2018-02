Edison perfeziona acquisizione Gas Natural Vendita Italia

Daniela La Cava 22 febbraio 2018 - 14:29

MILANO (Finanza.com)

Edison acquisisce Gas Natural Vendita Italia (GNVI) e rafforza la propria posizione nel mercato domestico aumentando del 50% la propria base clienti. Il prezzo per l’acquisto, si legge in una nota, è pari a 195,3 milioni di euro. Lo scorso 6 febbraio, la Commissione Europea ha dato via libera all’operazione, considerandola compatibile, da un punto di vista antitrust, con il mercato comune. Il closing dell’acquisizione di GNVI consente di dare avvio alle attività propedeutiche al trasferimento da Gas Natural Fenosa ad Edison del contratto per l’approvvigionamento di gas dal giacimento di Shah Deniz II in Azerbaijan, diversificando ulteriormente le forniture di gas verso l’Italia.Il portafoglio di GNVI, localizzato principalmente nel Sud del Paese, è costituito per la gran parte da clienti gas, affidabili nei pagamenti e con un elevato grado di fidelizzazione.