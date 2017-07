Edison acquista 45% di Frendy Energy. OPA in arrivo

Luca Fiore 17 luglio 2017 - 18:18

MILANO (Finanza.com)

Edison ha annunciato di aver sottoscritto un accordo con Cryn Finance per l’acquisto del 45,039% di Frendy Energy.L’accordo prevede che Edison acquisti la partecipazione a un prezzo stimato di 0,340 euro per azione Frendy. Il prezzo potrà essere suscettibile di rettifica, al ribasso, nel caso la PFN effettiva del gruppo Frendy al 30 giugno 2017 risultasse complessivamente minore di quella stimata.Il closing, che dovrebbe avvenire nel corso del mese di ottobre, è subordinato a che Edison consegua, in un unico contesto, una quota complessivamente non inferiore al 50,01% dei diritti di voto di Frendy (anche attraverso acquisti di azioni Frendy da terzi).A seguito dell’acquisto, Edison promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulla totalità delle azioni, per un corrispettivo per azione pari al prezzo definitivo.