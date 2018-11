EdiliziAcrobatica debutta su Aim Italia

Daniela La Cava 19 novembre 2018 - 09:46

MILANO (Finanza.com)

Nuovo debutto sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana. Si tratta di EdiliziAcrobatica (Edac), società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi e altre strutture architettoniche. Un debutto positivo a Piazza Affari, dove il titolo mostra un rialzo di circa il 2% a 3,40 euro."Fin dal giorno in cui ho dato vita a EdiliziAcrobatica, ormai più di 24 anni fa, ho scelto di intraprendere percorsi diversi, spesso controintuitivi - ha dichiarato Riccardo Iovino, a.d. di Edac -. L’unicità di EdiliziAcrobatica non è solo questione di knowhow, ma è principalmente una questione di mentalità: lavorare in altezza ogni giorno ha allargato la nostra visione delle cose, per noi non esistono ostacoli, esistono solo grandi opportunità, come quella che oggi ci porta a entrare nel segmento Aim di Borsa Italiana”.