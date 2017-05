Ecosuntek: Borsa Italiana, anche domani vietati ordini senza limite di prezzo

Luca Fiore 24 maggio 2017 - 17:59

MILANO (Finanza.com)

Come nella seduta odierna, anche domani non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo sulle azioni ordinarie



Ecosuntek. Lo ha annunciato Borsa Italiana in una nota. Le azioni ECK verranno pertanto negoziate nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium.



Dopo il +23,25% di ieri, oggi il titolo ha guadagnato il 29,9% portandosi a 12,60 euro.