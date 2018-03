EasyJet: +4% i passeggeri trasportati a febbraio

Titta Ferraro 6 marzo 2018 - 08:35

MILANO (Finanza.com)

I passeggeri trasportati da EasyJet nel mese di febbraio sono aumentati del 4% a 5,55 milioni di passeggeri dai 5,34 milioni di passeggeri dell'analogo periodo 2017. Il fattore di carico, che rappresenta il numero di passeggeri in proporzione al numero di posti disponibili, è salito di 1 punto percentuale al 93 per cento dal 92 per cento dell'anno precedente.Per i 12 mesi chiusi a febbraio, i passeggeri sono aumentati del 9,2% a 82,3 milioni, mentre il fattore di carico è salito di 1,6 punti percentuali al 93,2%.