ETFplus: masse gestite balzano a 66,47 miliardi a fine giugno

25 luglio 2018

MILANO (Finanza.com)

A fine giugno l’AUM del mercato ETFplus, ha raggiunto 66,47 miliardi di Euro con un aumento del 7,1% rispetto allo stesso periodo del 2017. Nel secondo trimestre sono stati 52 i nuovi strumenti quotati sul mercato di Borsa Italiana dedicato a ETF, ETC, ETN e fondi aperti, di cui 50 ETF e 2 fondi aperti. In totale sono 1276 gli strumenti disponibili sul mercato ETFplus a fine giugno. I dati diffusi oggi da Borsa Italiana evidenziano come nella prima metà dell’anno sono stati raccolti 1,45 miliardi di euro.Nel secondo trimestre c'è stato l’ingresso di 1 nuovo emittente di ETF, Candriam, che porta a 19 il numero di emittenti di ETP presenti in Italia. Inoltre, ETFplus ha assistito al debutto di nuove tipologie di strumenti, in particolare: 1 ETF di WisdomTree su un indice di CoCo Bond AT1 e 5 ETF di Candriam, che adottano una strategia di investimento SRI e Smart Beta.ETFplus ha chiuso il secondo trimestre con un turnover scambiato di 30,56 miliardi di Euro di cui un miliardo scambiato con funzionalità RFQ."Il nostro obiettivo è continuare a diversificare sempre di più le proposte di investimento presenti sul mercato ETFplus per rispondere alle esigenze degli investitori offendo loro trasparenza ed efficienza e garantendo continua innovazione di prodotto”, ha commentato Silvia Bosoni, Responsabile ETF, ETP e fondi aperti di Borsa Italiana.