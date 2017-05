ETF: il mercato ETFplus tocca nuovo record storico di patrimonio gestito a 59,38 miliardi

Titta Ferraro 2 maggio 2017 - 15:45

MILANO (Finanza.com)

Il mercato ETFplus ha chiuso il primo trimestre del 2017 registrando 1.288.659 contratti conclusi, per un controvalore di 25,67 miliardi di euro. Borsa Italiana si è così confermata come Borsa europea leader per contratti conclusi su piattaforma elettronica con una market share del 31,04%. A fine marzo 2017 le masse gestite degli ETP hanno raggiunto il nuovo record storico di 59,38 miliardi di euro con un aumento del 22,42% rispetto a marzo 2016. Il primo trimestre dell’anno ha visto l’ingresso di 3 nuovi emittenti di fondi aperti: VG Sicav, Base Investment Sicav e Ama Ucits Sicav, che hanno portato ad un totale di 26 emittenti per 129 fondi quotati. Inoltre, ETFplus ha assistito al debutto di nuove tipologie di strumenti, in particolare: 3 ETF short su indici rispettivamente di US Treasuries, BTP e Bund, 1 ETF smart beta su un indice di azioni indiane, 2 ETF su un indice di obbligazioni corporate con rating BB – BBB.

“Dalla sua nascita ETFplus continua la sua incessante crescita e si conferma leader in Europa per contratti scambiati - Silvia Bosoni, Responsabile ETFs Listing di Borsa Italiana - . Anche in questa prima parte dell’anno l’offerta presente sul mercato è stata ulteriormente ampliata con la quotazione di 33 nuovi ETF e 11 fondi aperti di tre nuove case. L’obiettivo è quello di diversificare sempre di più le proposte di investimento presenti sul mercato ETFplus per rispondere alle crescenti e più sofisticate esigenze degli investitori. Le masse gestite in ETP in Italia sono cresciute ancora, segnando un nuovo record, a conferma del sempre maggior apprezzamento da parte degli investitori stessi”.