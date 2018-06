ERRATA CORRIGE - CNH Industrial: Iveco Defence Vehicles vince appalto per fornitura piattaforma anfibia agli Usa

Valeria Panigada 20 giugno 2018 - 09:27

MILANO (Finanza.com)

Nella notizia pubblicata questa mattina alle ore 07.47 riguardante Iveco Defence Vehicles, si parla di un accordo contrattuale fino a 4 milioni di dollari. L'importo è sbagliato. Nella nuova nota stampa pubblicata da CNH Industrial, il valore dell'accordo contrattuale è stato corretto a 400 milioni di dollari. Di seguito la notizia corretta:Iveco Defence Vehicles, società del gruppo CNH Industrial, si è aggiudicata un appalto per la fornitura di una piattaforma anfibia al corpo dei Marines degli Stati Uniti in collaborazione con BAE Systems. Nel dettaglio, la controllata di CNH Industrial fornirà il progetto, i componenti fondamentali e i servizi della piattaforma anfibia in base a un accordo contrattuale per un valore fino a 400 milioni di dollari per i primi quattro anni, per supportare BAE Systems nell’ambito di un contratto siglato con gli Stati Uniti. L’appalto iniziale prevede la consegna di 30 veicoli, con una serie di opzioni per un totale di 204 mezzi.