ERG cede la propria partecipazione in TotalErg

Luca Fiore 3 novembre 2017 - 18:38

MILANO (Finanza.com)

ERG e Total Marketing Services hanno firmato oggi un accordo vincolante con il Gruppo Api finalizzato alla cessione del 100% delle azioni di TotalErg. Il perimetro dell’operazione comprende circa 2.600 stazioni di servizio della rete, il polo logistico di Roma ed il 25,16% della raffineria di Trecate.L’efficacia dell’operazione, il cui closing è atteso entro il 31 gennaio 2018, è condizionata all’approvazione dell’Antitrust ed al completamento della scissione del ramo di azienda di TotalErg relativo al settore dei lubrificanti a favore di Total Italia, con riferimento alla quale ERG e Total Marketing Services hanno siglato un accordo vincolante che prevede la vendita da parte di ERG al Gruppo Total della propria quota (51%) in tale società.L’importo complessivo che ERG incasserà per l’equity value dalla transazione è pari a 273 milioni di euro.