ENI: in forte rialzo grazie a risultati sopra attese

michele fanigliulo 16 febbraio 2018 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

Eni accelera in Borsa e cresce del 1,8% a 13,73 euro, beneficiando degli ottimi risultati del 4° trimestre 2017. Il titolo sovraperforma in apertura il Ftse Mib del 1 per cento circaIn particolare l’Ebit adjusted del 4° trimestre a 1.995 milioni è sopra le stime del 5% e l’utile adjusted batte il consensus del 71% a 975 milioni. La produzione è sostanzialmente allineata alle stime del mercato a 1.869 milioni.Guardando all’Ebit adjusted, è soprattutto la divisione Gas&Power che fissa risultati a 213 milioni, battendo del 137% le attese. La divisione E&P a 1.864 milioni è superiore alle stime degli analisti del 5 per cento. Mentre R&M e chimica sono sotto le attese.