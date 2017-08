ENI: Ministero autorizza impianto di produzione di acqua a Brindisi, previsti risparmi per 1 mln di m³/anno

Alessio Trappolini 8 agosto 2017 - 17:51

MILANO (Finanza.com)

Eni ha ottenuto l'autorizzazione dal Ministero dell’Ambiente per realizzare un nuovo impianto di produzione di acqua ad uso industriale per il petrolchimico di Brindisi. Lo ha comunicato l’azienda attraverso un comunicato ufficiale diffuso questo pomeriggio.L’impianto, attualmente in costruzione, verrà realizzato attraverso Enipower e sarà attivato già nell’estate 2018. Secondo quanto scritto da Eni, una volta a regime l’impianto potrà garantire una riduzione dei prelievi di acqua dolce di almeno un milione di metri cubi/anno (pari a circa il 13% del consumo annuo medio di acqua per usi civili di una città italiana delle dimensioni di Brindisi).Il progetto “si inserisce nell’ambito delle iniziative Eni di tutela della risorsa idrica pregiata – scrive Eni nella nota - ed è basato su una moderna ed efficiente tecnologia a membrane e prevede l’uso prevalente di acqua di mare unito al riutilizzo di acque altrimenti destinate allo scarico dal sito industriale”.