EI Towers: via libera dell’assemblea al dividendo straordinario

Luca Fiore 12 gennaio 2017 - 13:26

MILANO (Finanza.com)

L’assemblea degli azionisti di EI Towers ha deliberato la distribuzione di un dividendo straordinario di 3,6 euro per azione così come proposto dal Consiglio di amministrazione del 18 novembre scorso. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dall’8 febbraio, con stacco cedola il 6 febbraio.



“Tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società, delle riserve oggetto di distribuzione nonché della disciplina fiscale vigente, l’importo del dividendo proposto, pari a euro 100.063.479,6 milioni dovrà essere considerato una erogazione di utili per complessivi euro 61.815.718,87 ed una distribuzione di riserve di capitale per complessivi euro 38.247.760,73”, si legge nella nota della società.