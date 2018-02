E-Commerce: ogni italiano spende quasi 600 euro all'anno, a rischio i negozi tradizionali. Quali?

Valeria Panigada 22 febbraio 2018 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

Cresce lo shopping su web a discapito dei negozi tradizionali. Secondo un'analisi di Coldiretti sul rapporto Digital 2018, più di 2 italiani su tre (67%) hanno visitato un negozio online mentre più della metà (53%) ha acquistato un prodotto o un servizio in rete. La spesa media sul web degli italiani ha sfiorato i 600 euro a testa all'anno (595 euro) con un aumento dell’8% nell’ultimo anno a scapito del commercio tradizionale.Dati che vogliono mettere in luce l’impatto dell’e-commerce in Italia dopo che la principale catena di grandi magazzini americana Walmart è crollata in Borsa, vittima della concorrenza di Amazon, il principale operatore mondiale degli acquisti online.Ma quali negozi sarebbero più a rischio? Sul podio dei prodotti più acquistati dagli italiani, secondo la Coldiretti, c’è l’abbigliamento e i prodotti di bellezza con un importo di circa 4,3 miliardi di dollari all’anno, seguito dalle vacanze per 3,5 miliardi e i viaggi e dai giocattoli e hobbies per 2,7 miliardi. Molto distanziato con un importo di 1,2 miliardi di dollari il settore del “food & personal care” che però con un aumento del 15% è quello che fa registrare l’incremento maggiore nell’arco dell’anno.