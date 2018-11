Draghi rassicura: "Manterremo sostegno anche dopo la fine del QE"

Alessandra Caparello 26 novembre 2018 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

“Per far sì che l'inflazione continui a muoversi verso il nostro obiettivo in modo sostenuto, un grado significativo di sostegno fornito all'economia dalla politica monetaria sarà mantenuto, anche dopo la fine del programma di acquisto di titoli, il cosiddetto Quantitative Easing”. Così il presidente della Bce Mario Draghi in Commissione Econ al Parlamento europeo.“I recenti sviluppi confermano le valutazioni del board sulle prospettive a medio termine dell'inflazione, quindi la Bce conferma che gli acquisti di asset si fermeranno a dicembre 2018”. Ma “allo stesso tempo le incertezze chiedono pazienza, prudenza e persistenza nel calibrare la nostra politica monetaria, quindi uno stimolo significativo è ancora richiesto”, ha detto Mario Draghi. “Per far sì che l'inflazione continui a muoversi verso il nostro obiettivo in modo sostenuto, un grado significativo di sostegno fornito all'economia dalla politica monetaria sarà mantenuto, anche dopo la fine del programma di acquisto di titoli” ha aggiunto Draghi.