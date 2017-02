Draghi: politica monetaria calibrata per intera Eurozona, necessario sostegno Parlamento Europeo

Alessio Trappolini 6 febbraio 2017 - 15:31

MILANO (Finanza.com)

La politica monetaria della Bce “è calibrata per dare stabilità nei prezzi dell’intera area euro”, ha spiegato Mario Draghi al Parlamento Europeo, “ma è compito delle istituzioni politiche armonizzare la struttura europea per rendere più efficaci le politiche in atto. In tal senso conto sul sostegno del Parlamento Europeo”.