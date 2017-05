Draghi all’Econ Committe del Parlamento Europeo: politiche accomodanti ancora necessarie

Alessio Trappolini 29 maggio 2017 - 15:49

MILANO (Finanza.com)

“Affinchè il recupero dei prezzi dell’Eurozona si consolidi, c’è ancora bisogno di misure di politica monetaria accomodanti”, è il succo delle parole da poco pronunciate dal Presidente della Bce Mario Draghi nel corso di un’audizione di fronte alla Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo.



Draghi ammette “il recupero sostanziale dei fondamentali economici dell’Eurozona” ma per poter rivedere tassi reali a lungo termine risalire nuovamente “devono essere affrontate le cause del declino degli stessi e questo richiede un'azione strutturale”.