Draghi ai giovani: una risata è la miglior risposta a chi parla di uscita dall'euro

Titta Ferraro 8 maggio 2019 - 15:18

MILANO (Finanza.com)

Mario Draghi sfrutta una platea di giovani studenti, nati e cresciuti con l'euro, per parlare di irreversibilità della moneta unica europea. "Siete la prima generazione nata con l'euro - ha detto oggi Draghi - Quando sentite parlare chi vuole tornare alle vecchie monete, a voi viene solo da ridere. E io riderei con voi". "Non possiamo ignorare che il processo di integrazione europea viene contestato da più parti – rimarca Draghi nel suo intervento a Francoforte davanti a studenti provenienti da 10 nazioni vincitori del premio 'Generation €uro Students' - e che su alcuni punti non sono stati raggiunti i risultati sperati come sul tema della disuguaglianza, ma possiamo affrontare queste sfide solo insieme". Il presidente della Bce, il cui mandato scadrà il prossimo 31 ottobre, ha invitato gli studenti a partecipare ai dibattiti e prendere "posizioni come avvenuto sul tema del cambiamento climatico e che prendiate parte alle elezioni europee. In questo modo potrete plasmare il futuro dell'Unione".