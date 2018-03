Dps: società del marchio Trony dichiara fallimento, a rischio 500 dipendenti in tutta Italia

Laura Naka Antonelli 19 marzo 2018 - 07:34

MILANO (Finanza.com)

La Dps, società che detiene il maggior numero di aziende del marchio Trony - 43 in Italia - ha dichiarato fallimento.Immediata la reazione dei lavoratori, che si sono mobilitati con un sit-in in Puglia, dopo che l'annuncio è avvenuto nella regione.I dipendenti che rischiano di essere colpiti dal licenziamento sono in tutto 500, in Italia.