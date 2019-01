Dombrovskis: per l'Italia il problema maggiore sarà con il budget 2020

Titta Ferraro 8 gennaio 2019 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

L'Italia potrebbe affrontare un "effetto fiscale completamente negativo" il prossimo anno se non aumenterà l'IVA per compensare la nuova spesa di bilancio, che il paese ha accettato di rinviare. E' l'avvertimento del vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. Intervenuto a Riga, l'esponente di spicco dell'UE rimarca che il prossimo anno serviranno molte risorse per coprire le spese fiscali aggiuntive. "Dobbiamo vedere cosa si deciderà di fare per il prossimo anno - asserisce Dombrovskis - perché se verrà deciso di disinnescare la clausola di salvaguardia dell'IVA, allora forse c'è un grosso problema con il budget 2020".