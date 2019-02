Domanda record per il nuovo BTP a 30 anni. Salvini: segno che c'è fiducia su futuro Italia

Titta Ferraro 6 febbraio 2019 - 17:25

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro ha fissato a 8 miliardi di euro l'ammontare dell'emissione del nuovo Btp trentennale con scadenza settembre 2049 che ha visto una domanda record di 41 miliardi di euro. Secondo quanto riporta Bloomberg le attese degli operatori erano per un collocamento sindacato del trentennale in area 6-7 miliardi di euro.Tre settimane fa era stato emesso il nuovo BTP a 15 anni per un ammontare di 10 miliardi con una domanda che aveva superato i 35 miliardi.Il vice premier Matteo Salvini ha commentato il collocamento record leggendolo come un "segno evidente della fiducia nell'Italia, nella sua economia e nel futuro del Paese".