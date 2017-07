DoBank: contratti di servicing per progetto Fino di Unicredit

Daniela La Cava 31 luglio 2017 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

DoBank, società fresca di quotazione su Borsa Italiana, ha fatto sapere di avere sottoscritto, nell'ambito del progetto Fino, contratti di master servicing e special servicing con ciascuno dei veicoli di cartolarizzazione Fino 1 Securitisation e Fino 2 Securitisation. La sottoscrizione di tali contratti, si legge in un comunicato, si inserisce nell'ambito del Progetto Fino che, secondo quanto pubblicamente comunicato da UniCredit, prevede la cessione di diversi portafogli di sofferenze per un ammontare complessivo, in termini di gross book value alla data del 30 giugno 2016, pari a 17,7 miliardi lordi. Nell'ambito dell'operazione la società svolge anche il ruolo di corporate servicer.