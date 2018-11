Dl fiscale: nuova stretta sugli automobilisti beccati senza assicurazione

Alessandra Caparello 29 novembre 2018 - 10:30

MILANO (Finanza.com)

Multa doppia rispetto a quello attuale tra 848 e 3393 euro per l’automobilista che verrà beccato alla guida senza assicurazione. La stretta arriva da un emendamento al decreto fiscale che ha ricevuto l’ok del Senato e prevede inoltre che in caso di reiterazione per due volte in due anni oltre alla sanzione pecuniaria, si rischia anche il fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni e la sospensione della patente da uno a due mesi.Bene per il Codacons l’emendamento al decreto fiscale approvato in Aula al Senato che prevede un giro di vite contro gli automobilisti che circolano senza copertura assicurativa. “Si tratta di un fenomeno che ha registrato un vero e proprio boom nel periodo della crisi economica, e in base alle ultime stime sono quasi 5 milioni le autovetture circolanti in Italia sprovviste di assicurazione – spiega il presidente Carlo Rienzi – Il 13% del parco veicoli in Italia è privo di rc auto, con percentuali più elevate in Campania, dove una automobile su 4 circola senza copertura assicurativa. Un fenomeno questo che danneggia la collettività e ha effetti negativi sulle tariffe praticate delle imprese assicuratrici”.