Dividendi: stacco acconto cedola per Enel (0,105 euro) e Snam (0,0862 euro)

Titta Ferraro 22 gennaio 2018 - 09:43

MILANO (Finanza.com)

Stacco acconto dividendo oggi per Enel e Snam. Le due utility cedono quasi il 2% in Borsa complice lo stacco dell'acconto cedola per il 2018. Nel dettaglio Enel ha staccato l’acconto sul dividendo 2018 (relativo all'esercizio 2017) pari a 0,105 euro per azione. Snam invece ha staccato un acconto dividendo pari a 0,0862 euro per azione. L'acconto dividendo per entrambe sarà in pagamento il 24 gennaio.