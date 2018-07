Disoccupazione scende, ma è allarme precarizzazione: lavoro a termine segna un nuovo record

Titta Ferraro 2 luglio 2018 - 12:47

MILANO (Finanza.com)

I dati diffusi oggi dall’Istat rilevano, a maggio, una diminuzione del tasso di disoccupazione, che si attesta al 10,7%, livello più basso da agosto 2012. Gli occupati a maggio sono aumentati di 114 mila unità. Federconsumatori si sofferma sulla qualità del lavoro offerto con il numero dei dipendenti a termine che a maggio raggiunge un nuovo record, portando il totale a 3 milioni e 74 mila.“Dati che attestano la diffusa tendenza alla precarizzazione, che rende sempre più urgente la necessità di un piano di rilancio che abbia come priorità assoluta la ripresa di un’occupazione stabile e di qualità”, afferma Emilio Viafora, presidente della Federconsumatori.Federconsumatori ritiene che il rilancio del mercato del lavoro richiede interventi di carattere strutturale, che agiscano attraverso un piano di investimenti per la ricerca, lo sviluppo e la modernizzazione, nonché attraverso un taglio delle tasse sul lavoro."La ripresa di un’occupazione stabile, infatti, si rivelerà fondamentale per un rilancio dell’intera economia e per l’apertura di nuove prospettive di crescita, conclude l'associazione dei consumatori che invita il nuovo governo ad agire.