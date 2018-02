Disagio sociale: Confcommercio, misery index in calo a dicembre

Titta Ferraro 6 febbraio 2018 - 09:53

MILANO (Finanza.com)

In flessione il Misery Index elaborato da Confcommercio. A dicembre si è attestato su un valore stimato di 18,1 punti, in calo di tre decimi di punto rispetto a novembre. L’andamento del MIC dell’ultimo mese è sintesi di un lieve calo dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto e della disoccupazione estesa.Il dato di dicembre conferma la sostanziale tendenza alla stabilizzazione dell’indicatore, che sia nel terzo che nel quarto trimestre si è attestato su un valore di 18,3. "Le difficoltà nel ridurre l’area del disagio sociale, legate alla presenza di livelli elevati di disoccupazione, anche in un anno di espansione dell’economia conferma la cautela nel valutare le prospettive per il 2018", rimarca Confcommercio. Negli ultimi mesi i principali indicatori congiunturali hanno, infatti, mostrato un’evoluzione non lineare, consolidando le attese di un raffreddamento della ripresa nei prossimi mesi, elemento che limiterebbe le possibilità di riportare l’area del disagio su valori più contenuti.