Diritti Tv per Serie A: Antitrust, via libera a Mediapro

Daniela La Cava 15 marzo 2018 - 17:02

MILANO (Finanza.com)

Via libera da parte dell'Antitrust all'assegnazione dei diritti tv per il campionato di Serie A per il triennio 2018/2021 a favore di Mediapro. Lo ha comunicato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in una nota. L’Autorità ha sottolineato "l’esigenza di evitare che l’intermediario indipendente svolga attività che determinino l’insorgere di rapporti di concorrenza con gli operatori della comunicazione. Pertanto, non dovranno essere intraprese iniziative che comportino l’assunzione di una responsabilità editoriale, che caratterizza invece l’attività dell’operatore della comunicazione, soggetto fornitore di contenuti multimediali".L’Antitrust ha inoltre rammentato che, laddove in sede di concreto svolgimento dell’attività di intermediario indipendente e di assegnazione delle sub-licenze agli operatori della comunicazione, la Lega Calcio e l’intermediario non si attengano alle indicazioni prescritte, essa potrà intervenire, valutando tali condotte ai sensi della normativa antitrust.