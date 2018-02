Direct Line cambia veste e diventa Verti del gruppo spagnolo Mapfre

Valeria Panigada 20 febbraio 2018 - 14:33

MILANO (Finanza.com)

Dalprossimo 1 marzo Direct Line diventa Verti. Il celebre brand del telefono rosso, il cui avvento aveva segnato una nuova era nel mercato delle assicurazioni in Italia attraverso servizi diretti e tariffe competitive, lascia infatti il posto a Verti, assicurazione strettamente improntata sul digitale. Il passaggio consolida l’appartenenza della compagnia di Cologno Monzese a Mapfre, gruppo multinazionale spagnolo che nel 2015 ha completato l'acquisizione di Direct Line in Italia. Verti è nata in Spagna nel 2011 ed è già presente in Germania e Stati Uniti dal 2017.