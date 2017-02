Digital Magics: aumento di capitale a 4,035 euro, l’offerta in opzione parte il 13 febbraio

Luca Fiore 8 febbraio 2017 - 19:35

MILANO (Finanza.com)

L’aumento di capitale di Digital Magics, riporta una nota della società, riguarderà fino a 1.232.459 azioni da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 1 nuova ogni 4 possedute al prezzo di 4,035 euro per azione (controvalore complessivo pari a massimi 4.972.972,07 euro).



Inoltre, l’Assemblea Straordinaria del 31 gennaio ha deliberato un aumento di capitale riservato tramite l’emissione di 410.815 nuove azioni, al prezzo unitario di 4,035 euro e per un importo complessivo di 1.657.640 euro.



La data di stacco dei diritti di opzione è il 13 febbraio 2017 e questi dovranno essere esercitati tra il 13 febbraio e il 3 marzo.