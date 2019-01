Digital Magics apre nuova sede ad Ascoli Piceno per sviluppare startup nel centro Italia

Valeria Panigada 22 gennaio 2019 - 11:10

MILANO (Finanza.com)

Digital Magics, incubatore di startup digitali “Made in Italy” quotato sul listino Aim Italia, ha aperto ad Ascoli Piceno la sua nona sede. Si chiamerà Digital Magics Adriatico e avrà come obiettivo quello di sviluppare l’ecosistema dell’innovazione nelle Marche, Umbria, Abruzzo, Emilia Romagna e Molise.Le regioni adriatiche del Centro Italia contano 1.726 startup innovative e 148 Pmi innovative. L’Emilia Romagna è la terza regione d’Italia per numero di startup innovative e rappresenta il 9,1% del totale nazionale. Nella classifica italiana le Marche si posizionano al decimo posto (3,6% del totale).Luca Scali sarà il responsabile delle attività di Digital Magics Adriatico, che sarà realizzata in collaborazione con Hub21, polo scientifico, tecnologico e culturale. “Continuiamo a puntare sul territorio e ad affiancare i talenti digitali italiani direttamente nei luoghi in cui nascono e sviluppano le loro innovazioni – ha dichiarato Gabriele Ronchini, fondatore e amministratore delegato di Digital Magics – I distretti delle Marche, Emilia Romagna, Abruzzo, Umbria e Molise rappresentano vere e proprie eccellenze in campo industriale e tecnologico".