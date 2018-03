Digital Magics, accordo con iStarter per l’apertura di nuova sede a Londra e a Torino

Valeria Panigada 20 marzo 2018 - 12:19

MILANO (Finanza.com)

Digital Magics, il più importante incubatore di startup digitali “Made in Italy” quotato sul listino Aim Italia, ha siglato un accordo strategico con l'acceleratore iStarter, finalizzato all’apertura di due nuove sedi di Digital Magics a Torino e a Londra. In particolare, a Torino l'incubatore incieme alla collaborazione di iStarter selezionerà idee e talenti per affiancarli nella nascita e nel processo di crescita di startup innovative piemontesi, creerà network locali di investitori che vogliano investire in neoimprese digitali, coinvolgerà le aziende del territorio per lanciare programmi di Open Innovation in grado di innovare processi, servizi e prodotti aziendali grazie alla collaborazione con le startup.Digital Magics iStarter a Londra rappresenta, invece, una nuova opportunità di espansione e, in particolare, di internazionalizzazione delle startup italiane.